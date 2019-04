Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor de o amploare fara precedent care afecteaza Iranul de peste doua saptamani a ajuns la 62 de morti, a anuntat miercuri directorul Organizatiei iraniene de medicina legala, Ahmad Shojaee, relateaza joi AFP. Cea mai afectata provincie este Fars, in sud-vestul tarii, unde 21 de persoane…

- Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP. In data de 19 martie, averse…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters. Viiturile din sudul tarii s-au produs dupa cateva zile de inundatii care au afectat mai mult…

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor din provincia indoneziana Papua, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor si citat de AFP. Inundatiile din regiunea Sentani, situata la circa 20 de kilometri de capitala provinciei,…

- Furia fata de cel mai prost sistem de drumuri din Uniunea Europeana a generat un nou tip de protest in Romania, comenteaza agentia de presa Bloomberg, relatand despre manifestarile de vineri.Bloomberg noteaza ca un om de afaceri din Suceava a organizat un protest pe 15 martie, timp de 15 minute,…

- Meteorologii au emis, luni, un cod galben de zapada si viscol in zona montana din 24 de judete, rafalele de vant urmand sa ajunga pana la 90 de kilometri ... The post Alerta meteo: Cod galben de zapada si viscol in 24 de județe. Vant de pana la 90 de km/h. Zona de vest a țarii este afectata appeared…

- Cel putin 52 de persoane au murit dupa ce doua nave care transportau imigranti din Djibouti in Yemen s-au scufundat, a informat Agentia ONU pentru Migratie, relateaza site-ul postului France 24, informeaza Mediafax.Citește și: Bilanțul catastrofei miniere din Brazilia a crescut la 99 de morți.…