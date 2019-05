Inundațiile fac ravagii în Bosnia și Herţegovina Dupa o noapte de ploi torentiale, mai multe rauri au iesit din matca si au provocat inundatii, a relatat postul regional de televiziune N1. Autoritatile au dat ordin de evacuare in localitatea Matuzici, situata la 150 de kilometri nord de Sarajevo, iar un pod a fost luat de ape in Vrbanja, in apropierea orasului Banja Luka.



Circulatia pe cel putin doua drumuri principale si pe mai multe cai rutiere regionale din nord-vestul tarii a fost blocata din cauza inundatiilor sau a alunecarilor de teren.



Potrivit prognozelor, ploaia va continua in weekend, ceea ce duce la cresterea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat la cea de-a 28 Reuniune Anuala a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) organizata la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

- Periplu pe meridiane al maestrului Constantin Chiriac! Director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, maestrul a intreprins in perioada 12 – 17 aprilie 2019, la Tirana, in Albania o vizita de lucru pentru perfectarea unui…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a participat vineri la o demonstratie de forta in fata opozitiei, care manifesteaza de mai multe luni impotriva puterii sale, reunind zeci de mii de simpatizanti la Belgrad, noteaza AFP potrivit Agerpres. Manifestantii si-au aratat sprijinul pentru cel…

- Investitori internaționali din Europa de Sud-Est și cele mai tari startup-uri regionale de tehnologie se vor intalni in capitalele Romaniei și Bulgariei in cadrul celei de-a doua ediții balcanice a South East Europe Tech Tour 2019 (SEETT), care va avea loc la București și Sofia pe 28, respectiv 29 mai…

- Autorul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din Christchurch a efectuat, în 2016, o scurta vizita în Israel, au informat duminica oficialii israelieni, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Brenton Tarrant a obținut în 2016 o…

- Atacatorul in varsta de 28 de ani, care a ucis cel putin 49 de persoane si a ranit alte 48 in atacul armat asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch pe care l-a transmis live pe internet, e efectuat un sejur in Bulgaria in perioada 9-15 noiembrie 2018, a precizat procurorul general…

- Timișenii și nu numai sunt invitați sa ia parte la festivalul de vin VINOFEST – Varșeț 2019, eveniment devecnit tradițional in Banatul de dincolo de granița. Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de vin VINOFEST – Varșeț 2019, care sarbatorește tradiția viticola a zonei, se va desfașura…