Inundaţiile din Iran, fenomen de o rară amploare, au făcut cel puţin 19 morţi Cel putin 19 persoane au murit si peste 90 de oameni au fost raniti in Iran in urma unor inundatii de o rara amploare, care continua sa se produca in numeroase provincii afectate de precipitatii abundente, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat luni de serviciile de salvare, informeaza AFP.



Ploile vor continua sa cada pana miercuri, au prevenit serviciile meteo, care prevad precipitatii de pana la 150 de mililitri in anumite provincii din vestul tarii pe parcursul urmatoarelor 24 de ore.



Politia i-a sfatuit pe iranieni sa nu circule cu automobilul in zilele urmatoare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

