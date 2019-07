Inundaţiile din Bangladesh, înrăutăţite de ruperea unui dig Unul dintre raurile principale din Bangladesh a rupt un dig provocand inundarea unui district din nordul tarii si evacuarea fortata a mii de locuitori, a anuntat joi un oficial in timp ce bilantul in urma ploilor musonice din statul vecin India a crescut la 97 de decese, relateaza Reuters. Cateva milioane de persoane traiesc in tabere si adaposturi improvizate din statul Bihar din nordul Indiei si in statul Assam din nord-est, au indicat oficialii. In Bangladesh, cel putin 40 de sate au fost inundate dupa ce raul Jamuna a rupt un dig. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate, a declarat un reprezentant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

