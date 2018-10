Stiri pe aceeasi tema

- Asiguratorii din Franta au inregistrat luni, la o saptamana dupa inundatiile din departamentul Aude, aproape 16.000 de sinistrati declarati oficial si 'un cost final al pagubelor asigurate ce a fost estimat la 200 de milioane de euro', au anuntat reprezentantii Federatiei franceze a asiguratorilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni "emotia si solidaritatea" fata de victimele inundatiilor care au facut cel putin 13 morti in sudul tarii, in timp ce remanierea guvernului, asteptata de aproape doua saptamani, a fost amanata de Palatul Elysee, care a declarat ca doreste sa…

- Noul director general al operatorului aerian Air France KLM, Benjamin Smith, a declarat joi pentru cotidianul Financial Times ca statul francez este pregatit sa isi vanda participatia pe care o detine la grupul franco-olandez, transmite Reuters. Potrivit lui Benjamin Smith, presedintele francez…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a anuntat vineri ca negocierile cu furnizorul de transmisii componente auto Punch Powerglide din Belgia privind achizitionarea fabricii Ford din sud-vestul Frantei ar putea fi finalizate luna urmatoare,...

- Fosta inotatoare Roxana Maracineanu a fost numita de președintele Emmanuel Macron in funcția de ministru al Sportului in Franța. Roxana Maracineanu s-a nascut in 1975 la București și are cetațenie romana și franceza, dupa ce in 1984 a emigrat in Franța. Aceasta a caștigat medalia de argint la natație…

- Evaluarea pagubelor produse in urma inundatiilor din perioada 16-31 iulie a.c., inregistrate in judetul Suceava, arata ca valoarea totala a acestora a ajuns la aproape 98 de milioane de lei.Raportul sinteza privind evaluarea pagubelor produse a fost aprobat, ieri, in sedinta extraordinara a ...

- O companie chineza a pierdut 7 milioane de euro din cauza ”Les Bleus”. Firma de electrocasnice Vatti, unul din sponsorii echipei nationale de fotbal a Frantei, a fost nevoita sa ramburseze peste 7,7 milioane euro unor clienti carora le promisese sa le returneze banii daca Franta va castiga Cupa Mondiala…

