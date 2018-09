Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a avertizat miercuri pe locuitorii din Carolina de Sud ca vine apa peste ei, dupa trecerea uraganului Florence, in timp ce bilantul mortilor in urma furtunii devastatoare a crescut la cel putin 36, relateaza Reuters. Trump a facut aceste declaratii dupa…

- Presedintele american Donald Trump va vizita miercuri statul Carolina de Nord, afectat de inundatii majore in urma uraganului Florence, soldat cu cel putin 32 de morti in trei state americane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin 23 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza postul public de radio NPR si agentia Reuters, scrie Mediafax.Cel putin 17 persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar alte sase in Carolina de Sud.…

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…

- Numarul victimelor a ajuns la cel putin 16 din cauza uraganului Florence, in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud, in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters.

- Cel putin 98.000 de locuinte din Carolina de Nord, Virginia si Carolina de Sud au ramas joi fara curent electric, din cauza uraganului Florence care se apropie de continent, incadrat de catre meteorologi la categoria doi, relateaza BBC si Reuters.

- Cel putin 98.000 de locuinte din Carolina de Nord, Virginia si Carolina de Sud au ramas joi fara curent electric, din cauza uraganului Florence care se apropie de continent, incadrat de catre meteorologi la categoria doi, relateaza BBC si Reuters.

- 'Plecati acum!' - autoritatile au lansat acest cuvant de ordine pentru a-i convinge pe cei recalcitranti sa se indeparteze de coasta de est, unde se fac pregatiri febrile in asteptarea uraganului Florence care se prevede sa loveasca joi Statele Unite; intre timp patru state americane au declarat…