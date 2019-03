Inundaţiile au făcut victime. 17 persoane au murit Corpurile a zece persoane au fost gasite in diferite parti ale provinciei Faryab, iar alte doua persoane sunt date disparute in aceasta zona din nordul Afganistanului. Inundatiile au provocat si importante pagube financiare, suprafete importante de teren fiind acoperite de apele care au distrus si mai multe locuinte si magazine. Peste 2000 de animale domestice au murit. Locuitorii din zona au nevoie urgenta de ajutoare umanitare. din zona au nevoie urgenta de ajutoare umanitare. In provincia Herat, cel putin sapte persoane au murit din cauza inundatiilor care au afectat aproape toate districtele provinciei. In ajutorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

