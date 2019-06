Stiri pe aceeasi tema

- ISU Alba a anunțat acum cateva minute ca se poate circula pe un sens pe podul rupt de viitura. Acest fapt ne bucura pentru ca vor putea urca in zona tehnica sau utilaje care sa ajute cat mai repede la restabilirea starii de normalitate. In urma ploilor torențiale, sambata s-a format o viitura, din cauza…

- Viitura formata sambata in urma ploilor torențiale a distrus localitațile Secașel, Rachita, Saliște și Pianu. Pienarii nu au așteptat intervenția autoritaților și duminica, ajutați de de oameni din localitațile limitrofe au inceput sa inlature urmele inundațiilor care le-a facut facut praf comuna. Au…

- Viitura puternica de sambata a produs un adevarat dezastru in satul Rachita, din județul Alba. Localitatea este cea mai afectata de pe Valea Sebeșului. Prioritatea imediata a primarului Florin Morar este sa scoata apa din casele oamenilor. ”Acum a sosit cisterna cu apa, pe drum sunt și alimentele. Incercam…

- Dr. Raed Arafat, șerful DSU vizitat in cursul nopții valea Sebeșului, in satele localitațile afectate de viitura La sediul Prefecturii Alba, sambata spre miezul nopții a a vut loc ședinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situații de Urgența pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate…

- Cea mai afectata localitate dupa viitura ce a avut loc sambata dupa-amiaza in Alba este satul Rachita, comuna Sasciori. Autoritatile au vrut sa ii evacueze pe toti cei aproximativ 200 de locuitori ai satului insa acestia au refuzat.

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova. Unul dintre copii, o fetita de 3 ani, a fost gasit. I se fac manevre de resuscitare

- Pompierii covasneni au fost solicitati, in cursul dimineții de ieri, sa intervina la un incendiu produs la o sura din localitatea Talisoara. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta Smurd din cadrul Detașamentului de Pompieri Sfantu Gheorghe si alte doua autospeciale…

- ISU Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința și un adapost animale din localitatea Jariștea, com Lopatari. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale de stingere, o autospeciala de transport și o autoșenilata. Autospecialele au ajuns la circa 3…