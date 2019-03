Inundaţiile au făcut 17 victime în două provincii afgane Ploile torentiale au provocat inundatii soldate cu 17 morti in provinciile Faryab (nord) si Herat (vest) din Afganistan, au anuntat sambata autoritatile afgane, transmite DPA. Corpurile a zece persoane au fost gasite in diferite parti ale provinciei Faryab, iar alte doua persoane sunt date disparute in aceasta zona din nordul Afganistanului. Inundatiile au provocat si importante pagube financiare, suprafete importante de teren fiind acoperite de apele care au distrus si mai multe locuinte si magazine. Peste 2000 de animale domestice au murit. Locuitorii din zona au nevoie urgenta de ajutoare umanitare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

