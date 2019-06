Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile au facut prapad in China. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte mii au fost evacuate in urma ploilor torențiale din centrul și sudul Chinei. Inundațiile au afectat o suprafața de aproximativ 10.800 hectare și au distrus sute de case in provincia Jiangxi. In total, 1,4 milioane de persoane…

- Autoritațile din Uganda au anunțat ca au recuperat opt cadavre, iar mai multe persoane sunt date disparute, dupa ce o ambarcațiune care transporta mai mulți membri ai unui club local de fotbal s-a scufundat în largul Lacului Albert, relateaza Mediafax, citând CNN. Mai mulți pescari…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Un militar a fost ucis și…

- Autoritatile din Londra sunt in alerta astazi dupa ce patru oameni au fost injunghiati in nordul orasului, in doar cateva ore, informeaza Digi24.roUltimul atac cu cutitul a fost la ora 10:00, duminica dimineata.Doua dintre victime sunt in stare grava la spital.Un suspect a fost arestat la ora 11:00,…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii.

- Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei, a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital, a adaugat sursa, fara sa ofere vreun detaliu despre eventualul motiv al soferului.In noiembrie,…

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor din provincia indoneziana Papua, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor si citat de AFP, potrivit Agerpres. Inundatiile din regiunea Sentani, situata la circa 20 de kilometri…

