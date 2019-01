Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de persoane si-au gasit refugiu in centrele de evacuare ca urmare a inundatiilor si penelor de curent cauzate de furtuna Pabuk din sudul Thailandei, care a crutat insulele turistice din golf, potrivit AFP, relateaza News.ro.Pabuk, prima furtuna tropicala care a lovit aceasta…

- Furtuna tropicala Pabuk a atins vineri zona de uscat in sudul Thailandei, la ora locala 12.45 (05.45 GMT), a anuntat departamentul de meteorologie din aceasta tara, citat de agentia DPA. Inaintand catre nord-vest cu o viteza de 18 kilometri la ora si insotita de viteze ale vantului de 75 de kilometri…

- Thailanda a anulat joi zborurile catre o populara insula turistica, a inchis statiuni de la malul marii si a evacuat platformele petroliere din larg in conditiile in care tarmurile sale sudice sunt amenintate de prima furtuna tropicala din ultimii 30 de ani, informeaza Reuters. Furtuna tropicala Pabuk…

- Noul rege al Thailandei va fi oficial incoronat in cadrul unor ceremonii ce vor avea loc intre 4 si 6 mai, a anuntat marti palatul regal, citat de Reuters si France Presse, scrie Agerpres. Regele Maha Vajiralongkorn, in varsta de 66 de ani, al carui nume oficial este Rama X, a urcat pe tron…

- Un adolescent de 13 ani a murit dupa ce a fost facut KO intr-un meci de kickboxing desfasurat in capitala Thailandei, scrie DPA, citata de Agerpres. Decesul a fost anuntat de reprezentantii spitalului unde baiatul a fost transportat de urgenta duminica. Moartea a survenit dupa o hemoragie la nivelul…