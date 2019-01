Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane si-au pierdut viata si 20 sunt in continuare date disparute dupa alunecarile de teren si inundatiile declansate de ploile torentiale care au lovit un district din provincia indoneziana Sulawesi de Sud, a declarat miercuri un oficial, citat de DPA. Alunecarile de teren si…

- Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa ce au scos zeci de cadavre dintr-o mare alunecare de teren produsa in regiunea Sukabumi, in urma ploilor torentiale cazute in provincia Java de Vest. O persoana este in continuare data disparuta si alte cateva sunt ranite. "Cautarea se…

- Revelion indoliat in Indonezia, unde o alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu cel putin 9 morti. Autoritatile au anuntat ca 34 de oameni sunt dati disparuti si ca sansele de a mai fi gasiti in viata sunt mici.

- Alunecarea de teren a lovit satul Sirnaresmi, din districtul Sukabumi, luni, la ora 19:30, a declarat Sutopo Purwo Nugroho, un purtator de cuvant al agentiei nationale de gestionare a dezastrelor naturale, informeaza Agerpres. "La ora 02.30, 107 persoane sunt afectate de alunecarea de teren,…

- Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile torentiale care afecteaza Filipine au provocat 50 de morti, au anuntat duminica noaptea reprezentantii serviciilor pentru gestionarea dezastrelor, citate de agentia Xinhua. Bilantul comunicat anterior duminica indica 26 de decese si…

- Cel putin 222 de persoane au murit si peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- O comisie de ancheta a descoperit ca un accident de elicopter, soldat cu trei victime, care a avut loc in luna octombrie in Noua Zeelanda, a fost provocat de o pereche de pantaloni care a cazut din cabina elicopterului si s-a infasurat in jurul rotorului amplasat in coada fuselajului elicopterului,…

- Un accident produs duminica pe DN 64, in judetul Valcea, s-a soldat cu doua victime si distrugerea a patru masini. Evenimentul s-a produs pe fondul oboselii, dupa ce un sofer a adormit la volan, iar masina sa a intrat pe contrasens.