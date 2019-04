Inundații puternice în Canada. Mii de oameni, nevoiți să își părăsească locuințele Peste 5.000 de oameni au fost nevoiți sa își paraseasca locuințele dupa ce un baraj s-a rupt în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale care au afectat estul Canadei, potrivit postului CBC.

O porțiune a unui baraj din zona localitații Sainte-Marthe-sur-le-Lac, o suburbie a orașului Montreal, s-a rupt, iar apele au început sa se reverse pe strazi, în unele zone smulgând inclusiv copacii. "Apa a început sa țâșneasca precum un tsunami", a spus un locuitor.





Autoritațile au luat decizia de a-i evacua de urgența pe o parte dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

