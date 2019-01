Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 7, in localitatea Calimanesti-Caciulata, este blocata, joi seara, din cauza unei inundatii care afecteaza o portiune de aproximativ 100 de metri din drum, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, informeaza Agerpres.Potrivit acestora,…

- Circulatia pe DN 7, in localitatea Calimanesti-Caciulata, este blocata, joi seara, din cauza unei inundatii care afecteaza o portiune de aproximativ 100 de metri din drum, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit acestora, apa masoara in zona in jur…

- Alerta, sambata dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit pe strada Chimirului din Sectorul 5 din București. Patru case au luat foc, iar flacarile s-au extins cu repeziciune pe o suprafața de 400 de metri patrați. O persoana a fost ranita și a fost transportata de urgența la Spitalul „Bagdasar-Arseni”…

- Un mort si patru raniti in urma unui accident produs in Timis, fiind implicate trei masini O persoana a murit si alte patru au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DJ 592, in apropiere de localitatea Cheveresu Mare, judetul Timis. In accident…

- Un barbat de 38 de ani a fost surprins și accidentat mortal de un tren, in gara Apahida, din județul Cluj, in seara zilei de miercuri, 5 decembrie. La caz, s-a deplasat o autospeciala SMURD (Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare), dar echipajul medical nu a putut decat sa constate decesul…

- Circulatia feroviara intre Gheorgheni si Toplita este oprita din cauza unor sine care s-au rupt, trenul international Brasov-Budapesta fiind oprit la Subcetate-Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. Aceasta a precizat ca…

- Circulatia feroviara intre Gheorgheni si Toplita este oprita din cauza unor sine care s-au rupt, trenul international Brasov-Budapesta fiind oprit la Subcetate-Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, potrivit Agerpres.…