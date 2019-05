Inundaţii masive în Paraguay: 70.000 de persoane strămutate Inundatiile exceptionale provocate de Rio Paraguay, care au fortat deja 70.000 de familii din Paraguay sa isi paraseasca casele, ameninta sa atinga un nivel catastrofal in capitala Asuncion in doua saptamani, au avertizat serviciile meteorologice, citate luni de AFP. La Asuncion, nivelul raului creste intr-un ritm mediu 4-5 centimetri pe zi, iar duminica ajunsese la 7,54 metri - cu doar 46 de centimetri sub nivelul "catastrofal", au indicat datele oficiale. Acest nivel "poate avea un impact extrem de mare, mai ales ca numarul locuitorilor din zonele inundabile a crescut in ultimii ani", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

