Inundaţii masive în Majorca. Numărul morţilor a ajuns la 14 Pana acum, autoritatile au confirmat oficial decesul a sase persoane, intre care si doi cetateni britanici care si-au pierdut viata in aceasta statiune de vacanta. Echipele de salvare cauta eventualele victime si cred ca numarul acestora ar ajunge la 14 morti. Echipele cauta in continuare supravietuitori, mai ales in albiile raurilor si in zona de coasta. Inca opt persoane au fost date disparute, miercuri, au informat autoritatile.



Politia si elicoptere militare colaboreaza cu Garda Civila la actiunile de salvare si de cautare a eventualelor victime surprinse in masinile lor

Sursa articol si foto: rtv.net

