Inundații Mallorca. Zeci de victime Cel puțin noua persoane, inclusiv doi britanici, au murit, iar alțele sunt date disparute dupa inundațiile de pe insula spaniola Mallorca, principala insula din arhipelagul turistic Baleare, in noaptea de marti spre miercuri. Un rau umflat puternic, cu apa noroioasa, a inghițit orașul Sant Llorenc des Cardassar, in estul insulei, dupa ploile torențiale. Vehiculele au fost spulberate de apa care a strabatut in viteza strazile inguste. Un cuplu de britanici se numara printre victime. Cei doi au fost gasiți intr-un taxi luat de viitura, relateaza Daily Mail. Armata spaniola desfașoara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

