Inundații Mallorca. Bilanţul morților a crescut Joi au fost descoperite doua corpuri care ar apartine unor cetateni de nationalitate germana, a declarat un purtator de cuvant al Garzii civile, citat de AFP. Potrivit acestuia, cadavrele au fost gasite in apropiere de satul Arta, din estul insulei, iar serviciile de urgenta au precizat pe Twitter ca acestea au fost localizate 'in apropierea zonei unde a fost gasit vehiculul cuplului de germani disparuti'. Descoperirea celor doua cadavre ridica la 12 numarul victimelor (dintre care doi britanici, o olandeza si un alt strain ramas inca neidentificat) inundatiilor care au lovit marti seara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor devastatoare care au lovit Mallorca, principala atractie turistica a Insulelor Baleare, a crescut la 12 morti dupa descoperirea joi a doua corpuri care ar apartine unor cetateni de nationalitate germana, a declarat un purtator de cuvant al Garzii civile, citat de AFP. Potrivit…

- Aproape 2.550 de persoane au suferit leziuni grave dupa producerea, vinerea trecuta, a doua seisme dintre care cel mai puternic a avut magnitudinea 7,5 si a declansat un tsunami, a precizat purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Purwo Nugroho.Autoritatile depun in continuare eforturi…

- UPDATE – 04.10.2018, ora 11:20 Bilantul deceselor confirmate de autoritati pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.424 de morti, conform unui anunt publicat joi de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor,…

- Bilantul deceselor confirmate pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.407 morti, a informat miercuri Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Peste 2.500 de…

- Autoritatile se tem, insa, ca numarul victimelor ar putea ajunge la cateva mii. Pana acum nu se stie nimic despre soarta a sute de oameni care participau la un festival organizat pe o plaja din orasul Palu, lovit de valul tsunami.

- Seismul a provocat alunecari de teren in mai multe zone, iar aproape 3 milioane de gospodarii din regiunea Hokkaido au ramas temporar fara alimentare cu electricitate. Premierul nipon Shinzo Abe a anuntat ca noua persoane au decedat, iar administratia Prefecturii Hokkaido a indicat ca aproximativ 300…

- Autoritațile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul țarii, dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce conținea o substanța neidentificata, a anunțat Poliția, potrivit agenției DPA, preluata de Mediafax. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…

- Vanzarea produselor in spatii neautorizate, ambalarea necorespunzatoare si depozitarea lor in mizerie! Sunt cele mai grave probleme depistate de medicii sanitar-veterinari in controalele de pe litoral. Bilantul este unul ingrijorator. Zeci de unitati sanctionate si peste 150 de kg de alimente incinerate.