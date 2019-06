Potrivit mass-mediei locale, 775 de persoane au fost evacuate si duse in adaposturi incepand de vineri dimineata in prefectura Hiroshima, din cauza pericolului de inundatii si a alunecarilor de teren in regiune. Ordine de evacuare au fost emise si pentru prefecturile Yamaguchi si Ehime, unde locuitorilor li s-a cerut sa isi gasesca adapost in zone sigure. Spre deosebire de luna iulie a anului trecut, cand circa 200 de persoane si-au pierdut viata in Japonia ca urmare a ploilor torentiale, pana acum in acest an nu au existat cazuri de decese sau raniri, potrivit oficialilor din regiunile cele…