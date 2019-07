Stiri pe aceeasi tema

- Acum un mileniu negustorii transportau felurite marfuri în caravanele lor ce mergeau din Orient spre Europa și înapoi. În prezent, unul dintre drumurile moderne ale Matasii este un ”drum de fier” strabatut de câteva mii de trenuri de marfa pe an, cele mai lungi având…

- Este stare de alerta in Valcea, dupa ce ploile torențiale au dat naștere unor inundații-monstru! Mai multe locuințe au fost pur și simplu distruse de apa care a patruns in acestea, iar localnicii nu mai știu ce sa faca, pentru a indrepta situația in care se afla.

- Angajatii Ministerului Transporturilor au aratat din nou cat de incompetenti sunt dupa ca au supus dezbaterii publice un proiect care va afecta in mod major Timisoara, Centura Sud, si care „geme” de greseli. Conform prostiilor scrise de cei care ar trebui sa fie experti in domeniu, din cauza greselilor…

- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. A doua finala 100% englezeasca a creat un val enorm de interes din partea fanilor britanici. Azi,…

- Exista un loc in Muntii Apuseni unde fotografi din intreaga tara revin an de an ca sa surprinda cadre spectaculoase de pe un „taram magic“, unde timpul pare ca sta in loc. Timp de patru ani, un fotograf din Ramnicu Valcea a surprins fotografii pe care le prezentam intr-un colaj.

- Au debutat Zilele Municipiului Targu Jiu, astazi fiind programate o serie de evenimente publice la care au participat autoritatile locale si judetene. Astfel, pe Aleea Personalitatilor din centrul orasului Targu Jiu au fost dezvelite doua noi stele. Una ii este dedicata filosofului gorjean George Uscatescu,…

- PRET APARTAMENTE 2019. Dupa ce in martie preturile s-au majorat usor, in aprilie pretentiile vanzatorilor de apartamente au scazut pe plan national si, potrivit indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata la nivel de tara s-a diminuat cu 0,7% fata de luna anterioara, de la 1.237 la 1.228 de euro…

- Ca toti predecesorii sai, Emanuel Macron doreste sa "refaca" Schengen, chit ca "va fi cu mai putine state": "Nu mai vreau, în spatiul Schengen, state care îti spun 'eu sunt aici' când vine vorba de libertatea de miscare, dar 'nu vreau sa fiu aici'…