- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care “a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal”. Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el era ministru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana vineri seara pe rauri din 15 bazine hidrografice.Potrivit hidrologilor, pana vineri, la ora 12:00, va fi in vigoare avertizarea Cod portocaliu…

- SAJ Arges a solicitat demararea unei ancnete administrative in cazul unui echipaj medical care joi a intervenit in localitatea Calinesti, acolo unde un barbat si-a injunghiat concubina si apoi a incercat sa se sinucida. Autoritatile au fost anuntate despre acest caz de catre un barbat care…

- Hidrologii au emis, azi, 8 martie avertizari Cod galben de inundatii, valabile pana vineri (9 martie) seara pe rauri din 15 bazine hidrografice. Avertizarea hidrologilor vizeaza și un rau din județul Satu Mare. Este vorba despre cursul inferior al raului Crasna. Atentionarea a fost transmisa catre:…

- 13 judete din vestul si nord-vestul Romaniei se afla sub Cod Galben de inundatii provocate de topirea rapida a zapezii si de ploile abundente.Cea mai grava situatie s-a inregistrat in Teleorman. Acolo, pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodarii.

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate.

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Inundatii puternice in localitatea Draganesti Vlasca din judetul Teleorman, acolo unde topirea rapida a zapezii a transformat strazile intr-un lac. Mai multe case au fost inghitite de ape,...

- In unele judete sunt deja probleme. Pompierii voluntari din Teleorman au intervenit cu motopompe ca sa poata scoate apa din gospodarii. Insa exista si locuri in care edilii locali nici macar nu i-au anuntat pe oameni ca vin apele.

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Angajatii din Bucuresti, din Cluj si din Timis au incasat cele mai mari salarii medii nete in 2017, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Statistica. Astfel, angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in timp ce in Clujul salariul mediu…

- Gabriela Firea spune ca aproximativ 150 de persoane au solicitat un asistent social de la Directia Generala de Asistenta Sociala care sa supravegheze copiii in zilele de joi si vineri, cand scolile sunt inchise in continuare.

- Vremea nefavorabila a produs efecte in 26 de judete si in Capitala, cele mai mari probleme fiind in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Olt, Tulcea, Vrancea si Teleorman. Echipele de interventie au acordat ajutor unui numar de 500 de persoane, iar 25.000 de politisti, pompieri…

- Informare privind unitatile de invatamant in care cursurile vor fi suspendate in perioada 28 februarie - 2 martie 2018Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice…

- Ora 19.00 – Situatia traficului in judetul Teleorman in Eveniment / Marti, 27 februarie, la ora 19.00, doua drumuri nationale erau inchise la nivelului judetului Teleorman, potrivit INFOTRAFIC, respectiv: – DN 65A, pe tronsoanele Turnu Magurele – Rosori de Vede; – …

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare în…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu autoritatile locale, au intervenit in cursul zilei de luni in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc si nu au fost inregistrate situatii grave, care sa nu poata fi gestionate in timp util, informeaza MAI. Potrivit…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00 Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, viscol; Din dimineața zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand…

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Timp de o luna de zile, cinci studenți ai Facultații de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul București iși desfașoara stagiul de practica in cadrul unitații de pompieri ”ISU A.D. Ghica” Teleorman. Indrumați de tutorii profesionali, studenții vor intra in contact…

- Baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, 27 de curți/gradini, 9 anexe gospodarești, aproximativ 400 m de strazi comunale și cca. 6 ha de terenuri arabile au fost inundate ca urmare a revarsarii raului Calnistea, din cauza precipitatiilor abundente cazute in ultimele zile, potrivit unui comunicat…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Proiectul de restaurare costa 20,496 milioane lei, iar banii provin din fonduri FEADR și de la bugetul de stat, precum și din bugetul local Catedrala Sfantu Haralambie din Turnu Magurele este unul din cele mai vechi și frumoase monumente istorice din Teleorman. Constructia monumentalei catedrale din…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Alexandru Paușescu din Pitești are 33 de ani și este profesor de istorie. Tanarul profesor trece prin momente cumplite, acesta fiind diagnosticat in urma cu cateva luni cu o forma severa de cancer. Singura lui șansa la viața este o intervenție la o clinica din Turcia, la Anadolu, insa costurile operației…

- Parintele avea un telefon la el, dar nu s-a gandit sa ceara ajutor la numarul unic de urgenta 112, informeaza Romania TV. Citeste si Salvamont: 34 de apeluri de urgenta in ultimele 24 de ore A sunat un prieten care era insa plecat din localitate. A inceput apoi sa strige dupa ajutor.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete din…

- Un elev din Șimleu Silvaniei i-a salvat viața unui profesor, zilele trecute, dand dovada nu doar de prezența de spirit, ci și de cunoștințe temeinice medicale de prim ajutor. Alex Campan, elev al Colegiului Național “Simion Barnuțiu” din Șimleu Silvaniei a dat dovada, zilele trecute, nu doar de prezența…

- amat de multi dintre angajatori, care-l considera “un colac de salvare” oferit de Statul roman celor care stramba din nas atunci cand vine vorba de munca, venitul minim garantat e un ajutor social platit de stat celor mai saraci romani. Cei creditati cu sansa obtinerii unui astfel de ajutor social sunt…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista este Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, care a venit de urgența din America. Inainte sa fie internata, cantareata l-a sunat pe Razvan…

- Ilie Berbec, un tanar de 18 ani din Mehedinți, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. In prezent, Ilie Berbec este internat la Clinica de Hematologie din Cluj Napoca. Tratamentul este costisitor și de aceea orice ajutor este binevenit. A aflat despre cumplita…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis lanseaza o noua serie a cursului de formator! CCIAT prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza o noua serie a cursului de FORMATOR (Cod COR 242401) in perioada 29 ianuarie – 9 februarie 2018. Cursul este autorizat de Autoritatea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in doua bazine hidrografice. Conform prognozei hidrologilor, pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor prognozate,…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de securitate Ploiesti, str. Veniamin Costache, nr.4, bl. 27G, ap.3, parter : 0720081581 / 0721875659, dstpazasiprotectie@yahoo.com…

- Jandarmeriei Romane ii revin atributii extraordinar de mari prin posturile montane si cu responsabilitate pe linia salvarii vietilor omenesti. Jandarmeria Romana, prin planul de cooperare cu alte institutii, scolarizeaza subofiterii pentru a obtine certificare pentru a deveni paramedic, adica sa acorde…

- Barbatul a povestit ca a sunat, imediat cum a aflat ceea ce s-a intamplat, la numarul unic de urgenta 112. Am aflat de la o prietena de-a mea prima oara. Au venit la mine sa ia niste cereale pentru ca ei stateau la ea din cauza ca sotia mea era internata cu cel de-al treilea copil in spital. Si nu am…

- O tanara in varsta de 25 de ani a chemat Ambulanta din motive medicale, dar la scurt timp dupa ce a fost adusa la spitalul din Botosani aceasta si a revenit brusc si a plecat insotita de iubit. Potrivit realitatea.net, tanara a anunta la telefon ca ar fi inghitit mai multe pastile in scop suicidal.…

- Mai multi timisoreni plecați in vacanța de Revelion in Serbia au ramas fara mașini, toate marca Audi, acestea fiindu-le furate chiar din zona hotelului. Ei au povestit patania pe Facebook si au cerut ajutor apropiatilor, ca sa se intoarca acasa. Se pare ca din parcarea hotelului Kraljevi Cardaci Spa…

- FCSB este tot mai aproape de un prim transfer in aceasta iarna și il poate aduce pe fostul capitan, Cristi Tanase. Mijlocașul de 30 de ani iși va rezilia in aceaste zile contractul cu turcii de la Karabukspor și este dorit de FCSB. Antrenorul Nicolae Dica l-a convins pe Gigi Becali sa il aduca pe mijlocaș,…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspcetoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a intervenit astazi pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Patlageanca.Potrivit ISU Delta la fata locului s a intervenit cu 1 nava B.M. si 10 subofiteri.…

- Un barbat de 56 de ani a sunat la 112 marti seara, in jurul orei 21:00, anuntand ca are nevoie de ajutor pentru ca s-a ratacit pe raza comunei Sipote. Temperatura scazuse deja sub zero grade, asa ca politistii s-au mobilizat pentru a-l gasi pe iesean. Patania putea avea urmari tragice deoarece barbatul…

- Oameni cu suflet mare demonstreaza inca o data ca pot muta muntii din loc. Hospice a reusit sa finalizeze renovarea unui conac in care copiii diagnosticati cu boli incurabile vor putea fi ingrijiti.

- La trei zile de la crima din stația de metrou Dristor 1, un nou atac a avut loc, vineri dimineața, in jurul orei 10.00, in stația de metrou Unirii 2. O calatoare a fost amenințata cu moartea de o femeie de 57 de ani, aparent o persoana fara adapost, din declarațiile martorilor. Din fericire, agresoarea…

- Președintele comisiei de aparare din Camera Deputaților, liberalul Ovidiu Raețchi a afirmat, joi, ca daca se dovedește ca prima victima de la metrou a sunat fara rezultate la 112 , atunci vorbim de un dezastru și o rușine pentru cei care conduc sistemul de ordine publica. Liberalul ii cere direct premierului…