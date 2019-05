Inundaţii în sudul judeţului Hunedoara; un bărbat a murit în subsolul unui bloc inundat Peste 60 de curti si subsoluri de locuinte au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri in orasele Lupeni si Vulcan, din Valea Jiului, in urma ploilor puternice cazute in partea de sud a judetului Hunedoara si a scurgerilor de pe versanti care au ajuns pe strazile din cele doua localitati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.



Un barbat a fost descoperit decedat in subsolul inundat al unui bloc din Lupeni, pompierii militari apreciind ca victima ar fi murit electrocutata.



Apa a mai afectat trei apartamente situate la parterul unui bloc…

Sursa articol: agerpres.ro

