Inundaţii în Spania - Peste 250.000 de elevi nu au putut merge la şcoală din cauza vremii severe Ploile torentiale care au cazut in noaptea de miercuri spre joi in sud-estul Spaniei au provocat inundatii importante in regiunea Valencia, iar inchiderea scolilor ca urmare a fenomenelor meteorologice severe a afectat peste un sfert de milion de copii, au indicat joi autoritatile citate de APP.



Precipitatiile abundente au provocat haos pe strazi si au perturbat transportul public, iar raul Clariano s-a revarsat peste maluri inundand locuinte si determinand evacuarea zonelor invecinate, au indicat serviciile pentru interventii de urgenta.



In inregistrarile video distribuite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

