Inundații în Spania. Cel puţin cinci morţi şi mii de persoane evacuate Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP. Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana miercuri. Vineri, cele mai afectate zone erau provinciile Almeria, Murcia, estul Alicante si Valencia, in unele locuri fiind inregistrati peste 200 de litri de ploaie pe metru patrat. Ultimul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile care au lovit sud-estul Spaniei au provocat moartea a cinci oameni in doua zile iar cel putin 3.500 de persoane au fost evacuate, au anuntat autoritatile, citate de news.ro.Ultima persoana fara viata care a fost gasita a fost un barbat din regiunea Redovan, la aproape 50 de kilometri…

- Trei oameni au murit in urma inundațiilor din sud-estul Spaniei și sute de persoane au fost evacuate din fața apelor. Autoritațile sunt ingrijorate de cantitatea de precipitații, nemaiintalnita pana acum, și avertizeaza populația sa nu iasa din case.

- Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana miercuri. Vineri, cele mai afectate zone erau provinciile Almeria, Murcia, Alicante si Valencia, in unele locuri fiind inregistrati peste 200 de litri de ploaie pe metru patrat.Joi,…

- Cea de-a treia victima este un barbat care pare sa fie ignorat avertismentele de vreme rea, atunci cand a condus printr-un tunel, in care a ramas blocat din cauza inundatiilor.Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana…

- Inundații puternice au loc in Spania, fiind afectata in special regiunea Valencia. In imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost inchise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citand AFP. In regiune a fost…

- "Decesul a doua persoane a fost confirmat, un cuplu de 70 de ani a carui masina a fost luata de ape (...) la Caudete", o localitate din Castilla-La Mancha, au informat pe Twitter serviciile de urgenta locale.In provinciile invecinate, Valencia si Murcia, numeroase scoli au fost inchise…

- Inundații puternice au loc în Spania, fiind afectata în special regiunea Valencia. În imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost închise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citând…

- Cel putin trei persoane au fost ucise de o stanca de calcar care s-a prabusit pe o plaja din California, au declarat astazi autoritatile locale. Incidentul a avut loc ieri, atunci cand pietrele au cazut peste cei care inotau in acea zona, in apropierea unei scari care duce la Grandview Surf Beach, la…