Inundaţii în Spania, cantități record de precipitații. Alte sute de persoane evacuate Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale, care incep insa sa scada in intensitate, dupa ce au provocat moartea a sase persoane, au declarat duminica serviciile de urgenta, citate de AFP. Doua campinguri din provincia Alicante au fost evacuate, unul in Crevillente, gazduind 300 de persoane, iar altul la Guardamar, potrivit unei purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta din regiunea Valencia. O parte a comunei Almoradi, de 200 de locuitori, a fost, de asemenea, evacuata preventiv, din cauza apropierii de raul Segura,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

