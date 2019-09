Inundaţii în Spania - Alte sute de evacuări în sud-est Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale, care incep insa sa scada in intensitate, dupa ce au provocat moartea a sase persoane, au declarat duminica serviciile de urgenta, citate de AFP. Doua campinguri din provincia Alicante au fost evacuate, unul in Crevillente, gazduind 300 de persoane, iar altul la Guardamar, potrivit unei purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta din regiunea Valencia. O parte a comunei Almoradi, de 200 de locuitori, a fost, de asemenea, evacuata preventiv, din cauza apropierii de raul Segura, care a iesit din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale, care incep insa sa scada in intensitate, dupa ce au provocat moartea a sase persoane, au declarat duminica serviciile de urgenta, citate de AFP. Doua campinguri din provincia Alicante au fost…

- Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale care incep sa se linisteasca dupa ce au cauzat moartea a sase persoane, au anuntat duminica serviciile de ajutorare, potrivit AFP.

- Cel puțin cinci persoane au murit și peste 3.500 au fost evacuate din locuințe in urma inundațiilor provocate de doua zile de ploi torențiale in sud-estul Spaniei. Mai multe drumuri, cai ferate și un aeroport din Valencia, Murcia și estul Andaluciei au fost inchise, sambata dimineața. Mai multe mașini…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP. Furtunile au lovit zona…

- Sud-estul Spaniei este afectat de cele mai grave inundatii din istorie. In Murcia, Valencia, Almeria si Alicante parca a lovit potopul. Cel putin cinci oameni au murit, iar 3.500 au fost evacuati dupa ce ploile torentiale au transformat strazile in rauri.

- Trei persoane au murit in sudul Spaniei din cauza ploilor torentiale, care au umflat raurile si au produs inundatii, transformand drumurile in rauri fortand inchiderea a doua aeroporturi internationale. Politia din Almeria a spus ca un barbat de varsta mijlocie a murit vineri dupa ce masina sa a fost…

- O tornada a fost filmata in Spania, in provincia Alicante. Fenomenul meteo extrem a provocat pagube in orasul Guardamar del Segura. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Tornada s-a format joi dimineata, in jurul orei locale 10.50 (ora Romaniei 11.50). Martorii au filmat vartejul in orasul Guardamar…

- Ploile torentiale care au cazut in noaptea de miercuri spre joi in sud-estul Spaniei au provocat inundatii importante in regiunea Valencia, iar inchiderea scolilor ca urmare a fenomenelor meteorologice severe a afectat peste un sfert de milion de copii, au indicat joi autoritatile citate de APP.…