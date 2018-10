Inundaţii în Rusia - Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa în regiunea Krasnodar Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au cazut miercuri in aceasta zona, potrivit serviciilor de urgenta locale citate vineri de EFE. "Potrivit datelor preliminarii, ca rezultat al inundatiilor, in localitatile Apseronsk si Tuapse au murit sase persoane", a declarat agentiei Interfax, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta . Peste 1.800 de case si aproximativ 6.000 de locuitori au fost afectati de inundatiile care s-au abatut asupra celor doua localitati, precum si asupra orasul balnear… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

