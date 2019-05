Inundații în România. IGSU: Imaginea care face cât o mie de cuvinte ”O imagine cat o mie de cuvinte! In ultimele zile, pompierii din zonele afectate de vremea rea au fost aproape de oamenii care au avut nevoie de ajutor. Au evacuat persoanele aflate in pericol, au scos apa din casele și curțile cetațenilor, au intarit diguri... au facut tot ce a fost cu putința pentru a inlatura efectele inundațiilor. Numai in cursul zilei de ieri, pompierii din 11 județe au intervenit la sute de solicitari primite din partea oamenilor. Va mulțumim pentru daruire și pentru cum va faceți treaba! Acțiunile voastre vorbesc despre voi!”, spun reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din toata țara au intervenit in 11 județe in sprijinul populației grav afectata de fenomenele meteo extreme produse de la inceputul acestei saptamani. La acest moment, echipajele ISU mai sunt prezente doar in doua gospodarii pentru evacuarea apei. „Situațiile de urgența au fost inregistrate…

- In 11 judete au fost inregistrate efecte ale fenomenelor meteorologice, pompierii intervenind in sprijinul populatiei si autoritatilor locale, a anuntat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Judetele afectate in ultimele 24 de ore au fost Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud,…

- Pompierii din Bistrița-Nasaud au avut o operațiune de salvare mai puțin obișnuita cand au trebuit sa intervina pentru a salva dintre flacari un iepure. In timpul unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Poienile Zagrei mai multe animale au fost surprinse de flacari și fum. Dupa stingerea focului,…

