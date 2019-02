Stiri pe aceeasi tema

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg nord vestul Rusiei s au prabusit sambata, iar mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters si Agerpres.roAgentia de presa RIA Novosti a relatat ca 21 de oameni s ar afla sub daramaturi,…

- Pompierii ieseni au fost solicitati sa intervina, joi dupa-amiaza, la un camin de nefamilisti din cartierul Nicolina, unde intr-o locuinta a avut loc o explozie urmata de incendiu, o persoana fiind...

- Peste 20.000 de persoane au fost evacuate, marti, din cladiri publice, centre comerciale si scoli din Moscova si din regiune dupa o serie de alerte anonime cu bomba trimise prin e-mail, au relatat agentiile de presa ruse, transmite...

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la un spatiu de depozitare aflat la etajul 1 al unei cladiri din incinta Academiei Tehnice Militare, aproximativ 30 de persoane fiind evacuate. Pompierii intervin atat prin interior, cat si prin exterior, de la inaltime, cu autoscara.

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite in violentele izbucnite duminica in timpul alegerilor legislative din Bangladesh, au afirmat un oficial guvernamental si politia, pe fondul acuzatiilor de represiune impotriva miilor de sustinatori ai opozitiei, relateaza Reuters si AFP,…

- Autoritațile britanice au eliberat duminica cele doua persoane reținute in legatura cu perturbarea traficului aerian pe aeroportul Gatwick din Londra din cauza unor drone, care au zburat in repetate randuri in apropiere de pista aeroportului, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.