Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in nordul Californiei au provocat decesul unei persoane, in timp ce 2.000 de locuinte au fost inundate si zeci de mii de persoane au fost evacuate dupa iesirea din matca a unui rau, relateaza vineri EFE.



Guvernatorul statului California, democratul Gavin Newsom, a declarat joi starea de urgenta pentru comitatele Amador, Glenn, Lake, Mendocino si Sonoma, ceea ce va permite agentiilor de stat sa solicite ajutor guvenului federal pentru lucrarile de reconstructie.



Autoritatile au informat despre moartea unui barbat in localitatea…