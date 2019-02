Inundaţii în nord-estul Australiei - patru turişti salvaţi din autoturisme Ploile torentiale necontenite au provocat inundatii in nord-estul Australiei, unde patru turisti au fost salvati din autovehiculele in care au ramas blocati de apele in crestere, transmite sambata DPA.



Doi turisti germani si doi elvetieni au scapat nevatamati dupa ce au fost salvati de un fermier din zona cu elicopterul sau privat din apele umflate ale raului Diamantina, in apropiere de Middleton, in Queensland, conform Australian Associated Press.



Dupa o lunga perioada de seceta, anul trecut, furtuni si ploi torentiale au lovit statul Queensland in cursul acestei saptamani.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

