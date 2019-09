Inundaţii în Maroc - Cel puţin 17 morţi într-un accident de autobuz provocat de revărsarea unui râu Accidentul de autobuz, provocat duminica de revarsarea unui rau in urma inundatiilor care au afectat provincia Errachidia din sud-estul Marocului, s-a soldat cu cel putin 17 morti si 29 de raniti, potrivit ultimului bilant publicat luni de autoritatile locale, relateaza AFP. Corpurile a sase pasageri au fost gasite in momentul producerii accidentului si, in urma cercetarilor, au fost descoperite alte 11 cadavre, dupa tragedia survenita in apropierea unui sat din provincia Errachidia, potrivit aceleiasi surse. Cautarile continua pentru gasirea altor posibile victime, a precizat sursa citata. Duminica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

