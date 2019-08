Inundaţii în Japonia. Bilanţul morților a crescut la trei In prefectura Saga, pe insula Kyushu, o femeie de 96 de ani a fost gasita inecata in casa sa inundata, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale. Salvatorii au incercat in zadar sa o gaseasca miercuri, cand nivelul apelor atinsese deja aproape un metru inaltime, a precizat purtatorul de cuvant. Doua alte decese fusesera confirmate miercuri pe insula Kyushu, fiind vorba de doi barbati gasiti inecati in vehiculele lor. De asemenea, o persoana se afla in stare critica, iar o alta a disparut in prefectura Saga joi, potrivit autoritatilor. Ordinele de evacuare vizau in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

