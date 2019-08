Inundaţii în Japonia - Bilanţul a crescut la trei morţi Bilantul deceselor provocate de inundatiile violente din sud-vestul Japoniei a crescut la trei, au informat joi autoritatile, continuand sa faca apel la rezidenti sa ramana extrem de precauti, chiar daca ordinele de evacuare au vizat mai putin locuitori decat cu o zi inainte, informeaza AFP. In prefectura Saga, pe insula Kyushu, o femeie de 96 de ani a fost gasita inecata in casa sa inundata, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale. Salvatorii au incercat in zadar sa o gaseasca miercuri, cand nivelul apelor atinsese deja aproape un metru inaltime, a precizat purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

