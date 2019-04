Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au ordonat luni evacuarea unui spital din Ahvaz, oras din sud-vestul Iranului amenintat de iesirea din matca a unui fluviu, in contextul in care tara se confrunta cu inundatii masive, soldate pana in prezent cu 70 de morti, potrivit agentiei de presa Isna, citate de AFP potrivit…

- Cea mai afectata provincie este Fars, in sud-vestul tarii, unde 21 de persoane si-au pierdut viata, a declarat Shojaee pentru agentia de presa iraniana Fars. Celelalte doua provincii cel mai afectate sunt Lorestan (vest) cu 14 morti si Golestan (nord) cu 8 morti. Citeste si Zeci de morti si…

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in provincia iraniana Kermanshah, in apropiere de frontiera irakiana din vestul tarii, fara sa produca insa victime si pagube materiale, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului…

- Cel putin 18 oameni au murit si multi altii au fost raniti miercuri seara in vestul Guatemalei, dupa ce un camion a lovit un grup de localnici adunati la locul unde se produsese un prim accident, relateaza joi dpa si AFP.

- Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP. In data de 19 martie, averse…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe lista PSD…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters. Viiturile din sudul tarii s-au produs dupa cateva zile de inundatii care au afectat mai mult…

- Apele revarsate pe terenurile agricole de pe cursul fluviului Missouri, in vestul mijlociu al Statelor Unite, au lasat in urma ruine si animale inecate si ameninta sa afecteze vineri mai multe localitati din nord-vestul statului Missouri, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Evacuari voluntare…