Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au ordonat luni evacuarea unui spital din Ahvaz, oras din sud-vestul Iranului amenintat de iesirea din matca a unui fluviu, in contextul in care tara se confrunta cu inundatii masive, soldate pana in prezent cu 70 de morti, potrivit agentiei de presa Isna, citate de AFP.…

- Autoritatile iraniene au ordonat luni evacuarea unui spital din Ahvaz, oras din sud-vestul Iranului amenintat de iesirea din matca a unui fluviu, in contextul in care tara se confrunta cu inundatii masive, soldate pana in prezent cu 70 de morti, potrivit agentiei de presa Isna, citate de AFP potrivit…

- Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului este afectat de inundatii de amploare, care au blocat accesul in anumite orase si au acoperit sub ape numeroase sate. Peste 40 de persoane au murit in aceste inundatii, in luna martie. Epicentrul seismului s-a aflat la…

- Precipitatii record au continuat sa cada luni asupra vestului Iranului, mii de persoane din provincia Lorestan (Luristan) fiind nevoite sa isi paraseasca locuintele, a informat agentia de presa Tasnim, citata de Xinhua. Starea de de urgenta a fost declarata in mai multe orase din Lorestan,…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe lista PSD…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters. Viiturile din sudul tarii s-au produs dupa cateva zile de inundatii care au afectat mai mult…

- Cinci persoane au murit, iar alte sase au fost ranite joi, in explozia mai multor conducte de gaze naturale, in sud-vestul Iranului, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Un angajat al administrației prezidențiale din Ucraina a fost…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in nordul Californiei au provocat decesul unei persoane, in timp ce 2.000 de locuinte au fost inundate si zeci de mii de persoane au fost evacuate dupa iesirea din matca a unui rau, relateaza vineri EFE. Guvernatorul statului California,…