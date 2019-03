Inundaţii în Iran: Bilanţul a urcat la 43 de morţi Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP. In data de 19 martie, averse violente au provocat primul val de inundatii in nordul tarii, soldate cu cel putin 10 morti, potrivit primului bilant oficial. Intemperiile au lovit apoi provinciile din sudul si vestul tarii, cunoscut pentru ariditatea sa, provocand 33 de morti, la 25 martie, potrivit echipelor de salvare si Semilunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

