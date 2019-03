Inundaţii în Indonezia - Bilanţul a ajuns la 50 de morţi Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor din provincia indoneziana Papua, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor si citat de AFP. Inundatiile din regiunea Sentani, situata la circa 20 de kilometri de capitala provinciei, Jayapura, au fost cauzate de ploile torentiale cazute sambata si s-au soldat cu ranirea a 59 de persoane. "Numarul de victime (...) va creste, deoarece echipele de salvare incearca inca sa ajunga la alte zone afectate", a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, adaugand ca la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

