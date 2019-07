Inundaţii în India. 18 morţi în urma prăbuşirii unui zid Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori, s-a aflat marti pentru a doua zi consecutiva sub impactul unor ploilor diluviene. Activitatea in oras este aproape paralizata. Autoritatile au declarat libera ziua de marti si au lansat un apel rezidentilor, cerandu-le sa ramana in casele lor. Scolile si liceele au fost inchise,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Tragedie in vestul Indiei. Cel putin 15 oameni au murit dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit.Victimele sunt lucratorii si familiile lor. In momentul in care cladirea a cedat, oamenii dormeau. Zeci de echipaje de salvatori au intervenit de urgenta la fata locului.

- Autoritațile din India au anunțat, luni, ca in jur de 15 oameni și-au pierdut viața și alți 35 au fost raniți in timpul unui eveniment religios care a avut loc duminica seara pe terenul unei scoli in districtul Barmer din statul Rajasthan. Peste 1.000 de persoane se adunasera pentru a participa la evenimentul…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

- Atacurile au avut ca tinta trei biserici, pline cu ocazia slujbei de Paste si trei hoteluri de lux din capitala Colombo. ISIS a informat ca a vizat „cetateni ai aliantei de militanti (coalitia anti-ISIS coordonata de SUA) si crestinii din Sri Lanka”, prin agentia sa Amaq. Nu a oferit…

- Ciclonul Fani, care a lovit coasta de est a Indiei cu rafale de peste 200 de km/h, se indreapta spre Calcutta si cei patru milioane si jumatate de locuitori ai sai. Apoi va lovi tara vecina, Bangladesh, dar cu o intensitate mai mica. Autoritatile de acolo au pregatit mii de adaposturi in asteptarea…

- Puternicul ciclon Fani a atins zona de uscat in estul Indiei, vineri, la 08:00 ora locala (02:30 GMT), au anuntat serviciile indiene de meteorologie citate de AFP. "Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h (...)", a indicat pentru AFP un reprezentant al serviciilor meteorologice din statul…

- Anuntul vine dupa ce Banca de Stat a Indiei a refuzat sa mai prelungeasca finantarea pentru companie. Joi, actiunile Jet Airways au scazut cu 34%, ajungand la aproximativ 260 milioane de dolari (199 milioane de lire), departe de maximul de 1.6 miliarde de dolari atins in 2005. Jet Airways…