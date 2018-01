Inundaţii în Germania: Nivelul Rinului a scăzut Nivelul apelor fluviului Rin este in scadere, dupa ce a atins un maxim in urma ploilor abundente si a topirii zapezii in weekend, informeaza marti DPA.



La Dusseldorf, nivelul fluviului, care atinsese 8.38 metri marti, la ora 01:00 a.m. (00.00 GMT), a scazut cu 2 centimetri incepand cu ora 06:00 a.m., a informat centrul de control al inundatiilor de pe Rin de la Mainz.



In Koln, unde Rinul a atins cel mai inalt nivel luni dupa-amiaza, nivelul fluviului a scazut la 8,72 metri de la ora 5 a.m.. Potrivit centrului, nivelul apelor este asteptat sa scada pana la 8,37 - 8,66 metri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- HUF HAUS deschide drumul spre un nou tip de locuința pentru industria caselor prefabricate cu lansearea celui mai recent prototip in satul HUF din Hartenfels, Germania. Proiectata de Alexander Huf, casa este realizata exclusiv din sticla securizata, care este integrata in construcție printr-o noua procedura…

- Un parlamentar care a lucrat mai mulți ani in municipiul Dej este foarte aproape de a deveni ministru al Apelor și Padurilor. Ioan Deneș (49 de ani), senator de Bistrița aflat la al doilea mandat, a fost propus de PSD ministru al Apelor și Padurilor. Deneș a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea…

- Increderea in zona euro a continuat sa avanseze la sfarsitul anului 2017, depasind un nivel care nu a mai fost atins din anul 2000, noteaza bloomberg.com. Indicele de incredere, masurat de Comisia Europeana, a atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul anului 2000, in decembrie 2017. Nivelul…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. Surse din PSD sustin ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Denes, senator de Bistrita.…

- Cazul Ioanei Condea a socat o tara intreaga, in 2014, atunci cand tanara, care credea ca o sa lucreze ca menajera in Germania, a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Barbatul care o forta sa-si vanda trupul a batut-o pana a bagat-o in coma. Ioana are un copilas, care se afla in tara, in grija mamei…

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Fotocredit: Volkswagen Vanzarile de mașini diesel noi pe piața din Germania au scazut cu 13 procente in 2017, scandalul Dieselgate și interminabilele discuții legate de emisiile reale de noxe determinand clienții sa se indrepte spre motorizarile pe benzina, hibride sau electrice. Astfel, conform…

- Guvernul a ramas fara unul dintre ministri in a treia zi a anului. Doina Pana a renuntat la portofoliul Apelor, invocand motive de sanatate. Iata declaratia pe care a facut-o pentru Digi24:

- Timisorenii si turistii care vor dori sa se plimbe cu vaporasele pe Bega in municipiu vor putea face din luna iulie 2018, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, directorul executiv al Apelor...

- Numarul de noi solicitanți de azil in Germania a scazut pentru al doilea an consecutiv, dupa fluxului masiv care a atins punctul culminant in 2015, conform unei declarații a guvernului ,publicata duminica aceasta.

- Germania, etapa a 15-a. Bayer Leverkusen a caștigat la Stuttgart. Iese Dortmund din criza cu Werder? VINERI VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 0-2 VIDEO SAMBATA 16:30 Borussia Dortmund – Werder Bremen Eintracht Frankfurt – Bayern Munich Hamburger SV – Wolfsburg RasenBallsport Leipzig – Mainz 05 Borussia…

- HC Dobrogea Sud Constanta viseaza cu ochii deschisi la o calificare istorica pentru handbalul romanesc in grupele Cupei EHF. Spunem istorica pentru ca adversarul care trebuie eliminat, Magdeburg, are un trecut bogat si provine din cel mai tare campionat al lumii, Bundesliga. Dupa partida tur, ”delfinii”…

- Uniunea Europeana ar putea decide luna viitoare includerea Turciei pe lista neagra a paradisurilor fiscale, o decizie care ar inaspri si mai mult tensiunile dintre Ankara si cel mai mare bloc comercial mondial, informeaza Bloomberg. Potrivit unor surse comunitare precum si unor documente consultate…

- Doi reprezentanti ai Constantei, plutonierul Ionut Mocanu, de la Brigada 9 Mecanizata "Marasestildquo;, Compania 349 Cercetare, si George Lozovanu, au urcat pe podium la Campionatul European de Kures lupte traditionale turco tatare , care s a desfasurat timp de doua zile, in Germania, la Aalen regiunea…

- Un grup de peste 150 de parlamentari ai Partidului Social-Democrat (SPD) contesta decizia partidului de a nu forma un Guvern de mare coalitie alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, argumentând ca este necesara rezolvarea celei mai mari crize politice din istoria

- PROCES… Instanta din Freiburg nu pierde timpul si, desi se estimase initial ca abia in decembrie va incepe procesul celui denumit de presa “Monstrul de la Husi”, iata ca judecarea lui Catalin Dorinel Ciolpan va incepe chiar azi, 22 noiembrie. In ciuda probelor greu de combatut ale anchetatorilor, huseanul,…

- Plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului la maximum 1.800 de euro, adoptata de Parlament. S-au exprimat in favoarea proiectului 178 de deputati, 94 au votat impotriva, iar 8 deputați s-au abtinut. Proiectul de ordonanța merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Ministrul Muncii…

- Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, germanii de la compania Wielputz vor sa deschida o hala de 5.000 de metri patrati in care sa fie realizate echipamente auto pentru BMW si Audi. Conform edilului, germanii vor ca ulterior sa ...

- In ciuda vestilor negative pentru romani din ultima perioada – cresterea indicelui ROBOR, devalorizarea leului si cresterea preturilor la carburanti – presedintele PSD Bihor, Ioan Mang evidentiaza cifrele pozitive ale guvernarii PSD. Intr-o analiza comparata a promisiunilor electorale…

- Doliu in lumea tenisului: o jucatoare fost numar 1 mondial, a murit la 49 de ani Jana Novotna, sportiva din Cehia ce se impunea in finala de la Wimbledon in 1998 a incetat din viata, duminica. Jana Novotna, fost numar 1 mondial la dublu, suferea de cancer. "Dupa o lunga lupta cu cancerul,…

- Dupa 4 saptamani de negocieri și depașirea termenului autoimpus de 16 noiembrie pentru realizarea coaliției, un weekend complicat a marcat hotararea Cancelarului Angela Merkel de a continua negocierile. In fapt, coaliția CDU - partidul pe care-l conduce, CSU - partenerul sau conservator din Bavaria,…

- În Rusia doresc sa pastreze termenul de „Marele razboi patriotic”, inventat pentru a ascunde faptul ca rușii au fost implicați aproape doi ani în pregatirea razboiului inițiat de catre Germania nazista, transmite zn.ua. Ministerul rus de Externe a comentat înlocuirea…

- Datorita talentului sau de a picta pe piele, duce faima Republicii Moldova in strainatate. Robert Ermac, originar din satul Pirlița, este cunoscut in mai multe țari pentru talentul sau de a face tatuaje. La cei 26 de ani ai sai, a reușit sa adune in palmares multe succese atat la nivel național, cat…

- Presedintele servicului german de informatii externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambitiile militare ale Rusiei in UE. Unii analisti cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului. Presedintele BND, Bruno Kahl, si-a exprimat cel mai ferm avertisment cu privire…

- Alex Macrea a fost unul dintre remarcații stagiului de pregatire efectuat recent de selecționata de fotbal a Bacaului Under10 in Germania, la invitația Asociația Regionala de Fotbal și Atletism din Westfalia, in baza parteneriatului cu AJF. O demonstreaza numarul de goluri inscrise in jocurile test…

- Povestea mamicii a inceput cand tanara era insarcinata in 22 de saptamani. Bucuria de a avea un copil a fost umbrita de o veste teribila: fetita avea o malformatie cardiaca. Medicii de la Spitalul ”Marie Curie” i-au spus viitoarei mamici ca singura solutie salvatoare este operatia, imediat dupa…

- Dacia Logan se numara printre cele mai puțin fiabile mașini, cu peste 12 defecte la 100 de mașini, conform datelor publicate de TUV Germania, scrie digi24.ro.Verificarile TUV, similare ITP/RAR din Romania, sunt printre cele mai drastice din Europa.

- Criticand sambata seara politica Angelei Merkel in privinta imigrantilor, directorul artistic al casei de moda Chanel a declarat ca "nu putem, chiar daca au trecut decenii intre (cele doua evenimente, n.r), sa omoram milioane de evrei pentru a le face mai tarziu loc milioanelor de dusmani ai lor". …

- Daniela Gyorfi formeaza un cuplu de ani de zile cu George Tal, insa aceștia nu au ajuns in fața altarului. Cantareața Daniela Gyorfi a fost casatorita o singura data, cu luptatorul Gelu Borș . De ani de zile, artista formeaza un cuplu cu George Tal, cel impreuna cu care are o fetița superba, pe nume…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- Mijlocașul Alex axim le-a povestit jurnaliștilor de la Bild cum l-a schimbat pe el viața in Germania și de ce Mainz a fost alegerea potrivita in vara. Alexandru Maxim a vazut transferul la Mainz, in vara, ca pe un nou inceput, o noua provocare, dupa 4 ani și jumatate de zbucium la Stuttgart. "La prima…

- Din informațiile primite astazi s-a desfașurat sau se desfașoara, inca, la Cluj, o ședința cu tema “Analiza Activitații Apelor Romane” la care participa ministrul Apelor și Padurilor, Doina Pana, probabil directori de ABA-uri și cu siguranța și directorul ABA Olt – Ștefan Prala care s-a dus cu “trofeul”…

- Un barbat si sotia lui, din Branesti, care circulau pe strazile din Lugoj, s-au dat in spectacol marti in fata politistilor. Individul a fost tras pe dreapta in timpul unui control pe strada Caransebesului, instituit in urma scandalului care a avut loc intre clanurile de tigani. Politistii rutieri executau…

- Seismul de 3,1 grade s-a produs miercuri la ora 17.40 (18.40, ora Romaniei), la adancimea de doar cinci-zece kilometri, potrivit Centrului german de Fizica a Pamantului (GFZ), citat de publicatiile Westdeutsche Allgemeine Zeitung si General Anzeiger, potrivit Mediafax. Citeste si Cutremur…

- Anuntat de catre presedintele Emmanuel Macron in aceasta vara, summitul va avea loc imediat dupa a 23-a Conferinta ONU pe tema modificarilor climatice (COP23), care se desfasoara pana la 17 noiembrie la Bonn, in Germania. "Trebuie sa facem bilantul traiectoriei noastre raportat la angajamente", anunta…

- Citeste si: Avalansa de masuri fiscale anuntate pentru 2018 lasa in aer bugetele companiilor Consiliul Fiscal: Masurile guvernului inseamna un gol de 5 miliarde de lei la buget; nu le avizam! Astazi va fi una dintre cele mai bizare zile ale guvernarii din ultimii 25 de ani: Guvernul PSD va decide daca…

- Julia Goerges (Germania, 18 WTA) a castigat, duminica, turneul WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dupa ce a invins-o in finala pe CoCo Vandeweghe (SUA, 12 WTA), scor 7-5, 6-1. Goerges si-a trecut in cont al patrulea titlu WTA al carierei si al doilea din acest an, dupa cel de la Moscova.Partida…

- Aplicatia WhatsApp a picat, astazi, in mai multe zone din intreaga lume. Milioane de utilizatori nu pot accesa aplicatia. Site-ul downdetector.com publica o harta cu zonele afectate, din care se vede ca exista dificultați tehnice pentru utilizatorii din Marea Britanie, Germania, Belgia,…

- Audi va rechema in service aproape 5.000 de unitați A8 comercializate in Europa pana in august 2017 ca urmare a faptului ca emisiile de oxid de azot depașesc limitele legale. Autoritațile banuiesc ca mașinile au software pentru manipularea emisiilor.

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut, in octombrie, mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului a coborat la un nivel minim record, semn ca firmele din cea mai mare economie europeana fac fata incetinirii de pe pietele emergente, transmit Deutsche…

- Un atac terorist a fost dejucat de serviciile gemane de informatii, a anuntat ministrul de Interne. Oficialul a precizat ca un sirian de 19 ani, care a confectionat o bomba din componente cumparate de pe Internet, a fost retinut intr-un oras din nordul tarii.

- În ultimii zece ani, numarul de europeni care cumpara online s-a dublat (de la 29,7% în 2007 la 55% în 2017)*. Comerțul electronic este din ce în ce mai popular și în România, în primele noua luni ale anului remarcându-se trei direcții importante.…

- Germania, cel mai mare producator de bere din Uniunea Europeana, a inregistrat un nou declin al vanzarilor in primele noua luni din 2017, consumatorii preferand un stil de viața mai sanatos și avand la dispoziție mai multe tipuri de bauturi, transmite DPA. Cei aproximativ 60 de berari din…

- Au trecut 730 de zile de la focul din Colectiv. Spitalele din România sunt și astazi incapabile sa trateze marii arși. Bacteriile nosocomiale continua sa ucida pacienți. Sute de cluburi bucureștene funcționeaza fara autorizația ISU. Iar persoanele responsabile de gestionarea catastrofala a…

- Zidul Atlantic era un sistem amplu de defensiva de coasta si fortificatii construite de Germania nazista intre 1942 si 1944, de-a lungul coastei Europei continentale si Scandinavia, pentru a apara impotriva invaziei aliate. In aceasta lunga...

- In raportari de tot felul sunt necesare informatii despre populatie. Insa datele care monitorizeaza an de an accesul la educatie ar putea fi gresite, relateaza BBC. Respectiv 350 de milioane de copii din intreaga lume nu au, de fapt, acces la educatie. Acest numar nu este deloc mic, nici macar prin…

- De bine ce jucase titular cu Hamburg (3-2), inscriind și un gol, fiind și laudat de antrenor, Alexandru Maxim a disparut surprinzator din primul unsprezece al Mainz-ului vineri seara, la Gelsenkirchen. Victima, din nou, a sistemului defensiv pentru care a optat Sandro Schwarz. Tehnicianul și-a adus…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel obține cel mai scazut sprijin in ultimii șase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica in ziarul Bild am Sonntag și citat de agenția dpa. Sondajul, efectuat de institutul de cercetare Emnid, a intervievat aproximativ 2.000 de persoane…

- Detalii incredibile ies la iveala in cazul femeii care se afla in mașina cazuta in Dunare, sambata, in județul Caraș-Severin, gasita pe malul sarbesc al fluviului. Se pare ca autoritațile sarbe nu au mai așteptat ca familia acesteia sa o recunoasca, astfel ca marți au inmormantat-o. Potrivit reprezentanților…