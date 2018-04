Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua mine care au fost descoperite in ultimele doua zile pe bratul Chilia al Dunarii au fost neutralizate, miercuri, de specialisti ai Fortelor Navale si ai granicerilor ucraineni, se arata intr-un comunicat facut public de Fortele Navale. "Cele doua obiecte identificate sunt mine de razboi din…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare de Cod portocaliu de inundatii pe Dunare, pana pe 20 aprilie, si o avertizare de Cod galben pana pe 30 aprilie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta, Braila, Ialomita, Tulcea si Galati.

- In locul lui Ion Vargau a fost „aleasa” de Manda o persoana numita Izabela Chencian (nemembra PSD) Senatul a numit-o marti, prin vot secret electronic, pe Izabela Chencian ca secretar general al Camerei superioare a Parlamentului din data de 11 aprilie 2018, dupa ce Ioan Vargau a fost revocat din functie.…

- Cota Dunarii a depasit patru metri in Delta. Un drum judetean dintre Tulcea si Bratul Chilia a fost inchis din cauza inundatiilor, iar transportul de persoane si marfuri se face doar pe apa.

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta au identificat un obiect plutitor pe brațul Chilia pe care nu l-au putut identifica. Potrivit protocoalelor, politia de frontiera a sesizat, marti, autoritațile din Ucraina, Obiectul plutitor ar fi putut fi un proiectil din cel de-al Doilea Razboi Mondial.…

- Primaria municipiului Tulcea a inaltat peretii unui canal de scurgere a apei pluviale din centrul orasului pentru ca nivelul ridicat al Dunarii sa nu duca la acumulari de apa in imediata apropiere a unei statii de autobuz, informeaza Agerpres.ro. Lucrarea a fost efectuata saptamana trecuta, potrivit…

- Localnicii din Bacau au ramas fara apa potabila dupa ce o magistrala a fost afectata de alunecarile de teren din Valea Uzului. Orasul nu are o conducta de rezerva, iar oamenii sunt. nevoiti sa care apa de la izvoarele aflate la 10 kilometri de oras. Autoritatile au anuntat ca se va relua…

- Cotele apelor Dunarii urca zilnic cu circa cinci centimetri, iar in unele zone din municipiile Galați, Braila și Tulcea au depașit cota de inundație, falezele și porțiuni de șosea fiind sub ape. Mulți cetațeni spun insa ca nu e un fenomen cu care nu s-au mai intalnit, Dunarea avand, la cațiva ani o…

- Autoritatile sunt in alerta dupa ce Dunarea a depasit cota de inundatie la Galati, nivelul apei atingand, vineri, 602 centimetri, cu 7unitati mai mult ca joi. Cateva firme de pe malul fluviului au fost inundate, iar hidrologii prognozeaza ca fluviul s-ar putea apropia de cota de pericol in doua zile.

- Dunarea a depasit, la marginea falezei din orasul Tulcea, nivelul catorva schele de acces la pontoanele de acostare, proprietarii fiind obligati sa improvizeze pasarele noi. Majoritatea schelelor de acces la pontoanele de acostare a navelor de pe faleza Tulcea au fost ridicate inca de…

- Dunarea a depasit miercuri, la Braila, cu 3 cm cota de inundatie, situata la 610 cm, potrivit informatiilor furnizate de Administratia Fluviala Dunarea de Jos. Toate sectoarele de dig din judetul Braila se afla in faza a III-a de aparare, cu apa crescuta la mai mult de o treime din inaltimea…

- Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara sectiunea Bazias , se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii aval de S.H.E.N. Portile de Fier…

- INHGA a emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu pana pe 31 martie pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- La Galati, cota de atentie ar putea fi depasita chiar in cursul zilei de vineri. Incepand din 24 martie 2018 si pana pe 31 martie 2018, codul galben se va transforma in cod portocaliu de inundatii in amonte de Braila (zona Insulei Mari si Insulei Mici), precum si in aval de Tulcea (Delta Dunarii).

- Cod de inundatii pe Dunare. Fluviul a depasit nivelul de pericol in zona Bechet. Trecerea cu feribotul se face practic pe propria raspundere a pasagerilor, pentru ca masinile trebuie sa treaca printr-o portiune de drum acoperit deja de apa, scrie digi24.ro.

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Apele Dunarii au depasit, vineri dimineata, cu sase centimetri cota de atentie pe raza orasului Isaccea, potrivit Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ). "Pana in momentul de fata, nu am constatat infiltratii in digul orasului si speram sa nu avem probleme in primavara aceasta",…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Femeile insarcinate care ar urma sa nasca in aceste zile, din judetul Tulcea, au refuzat sa se interneze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu, pe motiv ca, la ultimul avertisment de Cod portocaliu, nu au existat evenimente meteorologice deosebite, a sustinut, luni, seful Inspectoratului…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- ♦ Numarul de pasageri de pe aeroporturile din tara s-a dublat in ultimii patru ani ♦ Cele mai mari cresteri au fost inregistrate anul trecut de aeroporturile din Suceava, Oradea si Tulcea ♦ Fata de 1998, traficul aerian s-a majorat de zece ori.

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului de raspuns…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Un microbuz in care se afla 10 persoane a iesit de pe sosea in zona Nicolae Balcescu Ciucurova, judetul Tulcea.O persoana a fost ranita. Potrivit ISU Delta spre locul accidentului au plecat Serviciul Judetean de Ambulanta si un utilaj de la Drumuri NationaleDe asemenea, Autospeciala de Transport Personal…

- Antrenorul Valentin Urian conduce doua formatii de baschet feminin ale LPS Alba Iulia, participante in campionatele nationale Under 16 si Under 18, ambele depasind primele etape de calificare ale intrecerilor interne. Astfel, la categoria inferioara ca varsta, Under 16, programul competitional stabilit…