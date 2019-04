Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea inundatiilor care ameninta locuintele, in conditiile in care ploi abundente au fost anuntate pentru ziua de vineri, relateaza AFP si Reuters.



Primarul Jim Watson a decretat stare de urgenta in conditiile in care autoritatile se astepata ca nivelul apelor raului Ottawa, principalul afluent al fluviului Saint Lawrence, sa depaseasca in cursul acestui week-end maximul atins in timpul inundatiilor…