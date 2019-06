Inundații in Argeș! Apa a intrat in casele și curțile oamenilor. Mai multe locuințe din comuna argeșeana Stalpeni au fost inundate. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, in aceasta localitate au fost afectate patru case și patru curți. Apa a intrat și in locuințele oamenilor. Și in comuna Bradu au fost probleme in aceasta dimineața. Strada Livezilor a fost inundata, fiind afectate șapte curți. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospeciala cu motopompa, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența, cu o autospeciala și o motopompa. Reamintim ca județul…