- Peste 100 de localitati din 24 de judete si Capitala au fost afectate de viituri si inundatii in ultimele 24 de ore, actionandu-se cu motopompe pentru scoaterea apei acumulate in 253 de locuinte, 37 de subsoluri si 440 de curti, iar 171 de persoane au fost evacuate preventiv, precizeaza marti Inspectoratul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat bilantul tragic in urma vijeliilor din Prahova, judet lovit puternic, in ultimele 24 de ore, de fenomenele meteo extreme. Cel putin trei copii au murit, luati din propria casa de o viitura puternica, un al patrulea e in continuare de negasit, aproape…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova recruteaza candidati pentru concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale, sesiunea 2019. A. Invațamant superior – studii universitare de licența,…

- Peste 260 de gospodarii din 11 județe au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis ca noua persoane au fost evacuate preventiv, potrivit Mediafax.IGSU a transmis, miercuri dimineața, ca pompierii au intervenit non…

- Peste 1000 de pompieri au intervenit, marti, in sprijinul autoritatilor si populatiei din zonele afectate de fenomenele meteo extreme, in urma carora 27 de copaci, 10 elemente de constructie si 2 stalpi de electricitate au fost doborati din cauza vantului, iar 7 autovehicule si 24 de acoperisuri…

- Fenomenele meteorologice au produs efecte in opt judete si in municipiul Bucuresti, peste 1.000 de pompieri intervenind in sprijinul populatiei si autoritatilor locale, potrivit unui bilant intocmit, marti seara, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Judetele afectate au fost Arges,…

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…

