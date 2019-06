Inundaţii Galaţi: 170 de oameni evacuaţi după viitură Potrivit acestuia, varful de viitura venit pe paraul Corozel a fost provocat de o rupere de nori. 'Din primele estimari, sunt 63 de locuinte inundate, aproximativ 170 de persoane evacuate, ele s-au autoevacuat, au mers la rude, prieteni. Nu ni s-a solicitat cazarea pe spatiile pe care le aveam pregatite. A fost o rupere de nori in amonte si un varf de viitura venit pe paraul Corozel, acesta a inundat zona Corodului , zona de jos', a precizat Chirita. Pompierii au intervenit in zona cu efective sporite, peste 50 de militari si peste 20 de motopompe de dimensiuni mari si medii actionand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

