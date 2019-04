Inundaţii fără precedent în Canada Stare de urgența in Canada, in mai multe provincii, inclusiv in capitala Ottawa, din cauza inundațiilor fara precedent in istorie. Primaria din Ottawa cerut sprijin armatei, iar militarii acționeaza cu vehicule speciale pentru a salva populația. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

- Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea...

