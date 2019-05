Stiri pe aceeasi tema

- La Montreal a fost ridicata miercuri starea de urgenta, decretata in urma cu aproape doua saptamani, in urma inundatiilor fara precedent care au afectat estul Canadei, potrivit primarului orasului, Valerie Plante, citata de AFP. "Ca urmare a nivelului apelor care a inceput sa scada, am…

- Societatea Saint-Jean-Baptiste (SSJB), care militeaza pentru promovarea limbii si a culturii franceze, precum si pentru independenta provinciei Quebec, a spus ca decizia Canadei de a interzice accesul lui Puigdemont este ''absolut rusinoasa''. ''Canada actioneaza inca o data ca un complice…

- Autoritatile canadiene au refuzat intrarea in Canada pentru fostul lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat o organizatie nationalista din Quebec care l-a invitat pe Puigdemont intr-o vizita in provincia francofona din Canada, transmite dpa, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Un avion…

- Canadienii se confrunta din nou cu inundații catastrofale. In regiunea Montreal, autoritațile au evacuat, in regim de urgența, peste 6000 de oameni dupa ce un dig a cedat. Din aceasta cauza nivelul apei a crescut brusc, peste un metru și jumatate.

- Peste 5.000 de oameni au fost nevoiți sa își paraseasca locuințele dupa ce un baraj s-a rupt în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale care au afectat estul Canadei, potrivit postului CBC. O porțiune a unui baraj din zona localitații Sainte-Marthe-sur-le-Lac, o suburbie a orașului…

- Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea inundatiilor care ameninta locuintele, in conditiile in care ploi abundente au fost anuntate pentru…

- In estul Canadei, mai ales in provincia Quebec, a fost declarata sambata starea de alerta maxima, iar armata a inceput sa desfasoare intariri in conditiile in care mai multe rauri au iesit din matca,...