Inundații devastatoare. Peste 20 de persoane au murit Decesele au fost raportate in districtele Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar si Angul incepand de joi, atunci cand ciclonul a atins uscatul in acest stat. "Gajapati a fost cel mai afectat district, aici fiind raportate 15 decese. Douasprezece dintre victime au murit in urma unei avalanse de pietre care a lovit ascunzatoarea in care se aflau", a informat un oficial local. Avalansa de pietre s-a produs in apropierea satului Baraghara, din districtul Gajapati, dupa ce un grup de 22 de persoane s-a adapostit intr-o pestera din apropierea unei coline pentru a scapa de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

