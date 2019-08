Inundaţii devastatoare la Istanbul: Străzi acoperite de ape, cel puţin o persoană decedată (VIDEO) Un barbat fara domiciliu a fost gasit mort intr-un pasaj subteran, in cartierul Unkapani, la Istanbul, unde politia a delimitat un primetru de securitate, relateaza AFP, potrivit news.ro. Strazile celui mai mare oras turc erau inundate, sambata, si blocate de masini, iar niciun feribot nu circula dintr-o parte in alta a orasului. CITEȘTE ȘI: Factorii care cresc riscul cancerului la stomac. Primele simptome la care trebuie sa fii atent CITEȘTE ȘI:care cresc riscul cancerului la stomac.simptome la care trebuie sa fii atent Meteorologii preconizau ca ploile urmau sa continue toata ziua. In imagini difuzate pe retele de socializare, comercianti din Marele Bazar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

