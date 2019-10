Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile s-au napustit asupra Europei. Au adus ploi diluviene in Spania, Franța, Italia și au lasat in urma inundații grave, care au provocat mari pagube materiale. Iar meteorologii avertizeaza ca pericolul nu a trecut: alertele se mențin pana maine.

- Un accident grav a avut loc in Franța, duminica, in jurul orei 5.30, in apropiere de Loriol (Drome), pe A7, spre Lyon. Un TIR inmatriculat in Portugalia a lovit un microbuz care transporta muncitori sezonieri romani, care se intorceau acasa din Spania. Traficul a fost blocat timp de 8 ore. Microbuzul…

- Este alerta sanitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu listeria. Țara emitenta e Spania, iar bacteria a fost depistata in mai multe loturi de carne tocata de porc, in Andaluzia. Ministerul roman de Externe a emis, la randul sau, o atenționare de calatorie…

- Este alerta sanitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu listeria. Țara emitenta e Spania, iar bacteria a fost depistata in mai multe loturi de carne tocata de porc, in Andaluzia.

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Guvernul andaluz a decretat alerta alimentara din cauza cresterii numarului de persoane care s-au imbolnavit in urma infectarii cu...

- O atenționare de maxima importanța pentru romanii din Spania a fost emisa de Ministerul roman de Externe. Este alerta santitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu o bacterie extrem de periculoasa, raspandita in aceasta țara.

- Ziarul Unirea Alerta alimentara mondiala emisa de Spania. O persoana a murit, 160 sunt infectate Alerta alimentara mondiala emisa de Spania. O persoana a murit, 160 sunt infectate Este alerta sanitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a ... Alerta alimentara mondiala emisa de Spania. O persoana…

- Un barbat fara domiciliu a fost gasit mort intr-un pasaj subteran, in cartierul Unkapani, la Istanbul, unde politia a delimitat un primetru de securitate, relateaza AFP, potrivit news.ro.Strazile celui mai mare oras turc erau inundate, sambata, si blocate de masini, iar niciun feribot nu circula…